(VIDEO) ଆବୁଧାବି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଲୋକ ତାଜୁବ, ୧୫ ପତ୍ନୀ, ୩୦ ପିଲା, ୧୦୦ ଚାକର

ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ର ଆବୁଧାବି ବିମାନବନ୍ଦରର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଆଫ୍ରିକୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ପୁରୁଷ, ମହିଳାଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ, ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ଏବଂ ସଲାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ 10 ଜୁଲାଇ, 2025 ରେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏସ୍ୱାଟିନି (ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ) ର ରାଜା ମ୍ସ୍ୱାତି III।

ବିମାନବନ୍ଦର ଲକଡାଉନ୍ ଅସମ୍ଭବ
ରାଜା ମ୍ସ୍ୱାତି III ତାଙ୍କର 15 ପତ୍ନୀ, 30 ପିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 100 ଚାକରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତିନୋଟି ଟର୍ମିନାଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ରାଜାଙ୍କ UAE ଗସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। fun_factorss ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ରାଜା ମ୍ସ୍ୱାତି ପାରମ୍ପରିକ ଚିତାବାଘ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ରଙ୍ଗୀନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 100 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦଳ ରାଜକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ମିମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି।

 

ରାଜା ମ୍ସ୍ୱାତିଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱାଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜା ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର 70 ରୁ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ 125 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ 210 ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1,000 ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିଲେ।

ରାଜା ମ୍ସ୍ୱାତି ତୃତୀୟଙ୍କର ନିଜେ 30 ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 35 ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ 1986 ମସିହାରୁ ଏସୱାତିନିରେ ଶାସନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି $1 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ।

