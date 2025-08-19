୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୂର୍ୟ୍ୟ-ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ; 3 ରାଶିଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେହ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ୍, ସବୁଥିରେ ମିଳିବ ସଫଳତା

ପିତୃପକ୍ଷ ୨୦୨୫ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ଏକ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି। ଏହି ସଂଯୋଗରୁ ତିନୋଟି ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ।

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିତୃପକ୍ଷ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବା ବେଳେ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପିତୃପକ୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସଂଯୋଗରୁ କେଉଁ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ।

ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ

ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ

ଏହି ସଂଯୋଗ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।

ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ

ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିତୃପକ୍ଷର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

