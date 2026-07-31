୧୧୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଭାରତ-ବ୍ରାଜିଲ୍ର ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲା… ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ ଉପରେ ବାଜିଲା ମୋହର
ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳ ଭାରତ ମାଟିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛି।
୫ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ସହ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ରାଜିଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବ୍ରାଜିଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ କନଫେଡେରେସନ୍ (CBF) ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି କୋଲକାତାରେ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ CBF ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳକୁ ମିଳିଥିବା ଜବରଦସ୍ତ ସମର୍ଥନ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପ୍ରତି ବ୍ରାଜିଲ୍ର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାଜିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ନେମାର ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳର ଅଂଶ ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (AIFF) ମଧ୍ୟ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି କରିଛି।
AIFF ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଭାରତ ଓ ବ୍ରାଜିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।”
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ୧୧୨ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳ କେବେ ବି ଭାରତ ମାଟିରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥିଲା।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ କୋଲକାତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ବ୍ରାଜିଲ୍ ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଚ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ।