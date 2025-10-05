୧୪ ବର୍ଷର ରାଗ ସୁଝାଇଲ ପୁଅ ରାହୁଲ; ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଦୋଷୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ସୁଟ୍ କରି ମାରିଲା…
ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ...
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପୁଅ । ୩ ବର୍ଷ ପଛରେ ଗୋଡାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ଲାନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବକ ।
୧୪ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିଥିଲେ, ତାକୁ ମାରି ଜେଲକୁ ଗଲା ପୁଅ । ଏଘଟଣା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମାଙ୍ଗଲୋର ଗାଁରୁ ଏଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛିା ୧୪ ବର୍ଷ ତଳେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକକୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଛି ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ । ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ।
୪୫ ବର୍ଷୀୟ ଜୈବୀର କାମ ସାରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାଡ କରିଥିଲା ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଜୈବୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲ।। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସଆଇଙ୍କ ସୂଚନାମୁୁତାବକ, ରାହୁଲ ବିରୋଧରେ ଏକ କେସ ଫାଇଲ କରି ତାକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ମରଶରୀରକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଛି ରାହୁଲ: ଜୈବୀରଙ୍କ ପରକିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । କୌଣସି କାରଣରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ବାପା ବ୍ରିଜପାଳଙ୍କୁ ୧୪ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜୈବୀର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧ର୍ୱର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମାତ୍ର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୩ ବର୍ଷ ହେବନ ସେ ସେହି ଗାଁରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ରାଗ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଏପରି କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।