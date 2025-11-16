ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଚାରପତିମାନେ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

By Jyotirmayee Das

Pakistan Constitution: ପାକିସ୍ତାନରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଶନିବାର (ନଭେମ୍ବର ୧୫, ୨୦୨୫) ଲାହୋର ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶାମ୍ସ ମହମୁଦ ମିର୍ଜା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଲାହୋର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିର୍ଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦେଶର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି କହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଲାହୋର ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶାମ୍ସ ମହମୁଦ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶାମ୍ସଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପୂର୍ବରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୟଦ ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ଶାହ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଥାର ମିନାଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରତିବାଦରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ବିଧାନକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ବିବାଦର କାରଣ ହେଉଛି ୨୭ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ । ଯାହାଦ୍ଵାରା ଏକ ନୂତନ ସଂଘୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତ (FCC) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ।

ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, FCC ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେୱାନୀ ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ସୀମିତ ରହିବ। ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,ଏହି ସଂଶୋଧନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାରୁ ବାଦ ଦେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବ।

 

