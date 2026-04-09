୨୮୦୦ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ଇରାନ, ୟୁଏଇ ମାଗିଲା କଡ଼ା କ୍ଷତିପୂରଣ
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲ, ନହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ; ଇରାନକୁ ୟୁଏଇର ଚେତାବନୀ
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏଇ ଏହାକୁ ନେଇ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି । ୟୁଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଇରାନକୁ ତା’ର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଇଚିତ ।
ୟୁଏଇର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଚାହୁଁଛି । ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ଯେପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରେ , ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର । ”
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ୟୁଏଇ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୟୁଏଇ ଦାବୀ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ତେଲ ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗତ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ୨୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ, କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି।
ୟୁଏଇ ର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହିସବୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ (କ୍ସରକ୍ଟ୍ରବକ୍ସବଗ୍ଧସକ୍ଟଦ୍ଭଗ୍ଦ) ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ୟୁଏଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, “ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଗଲ୍ଫ କୋଅପରେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଜରିଆରେ। ଏଥିସହିତ, ୟୁଏଇ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ନ୍ୟାସନଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୨୮୧୭ (୨୦୨୬) ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଇରାନ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।”