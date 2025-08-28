୩ ମାସ ପରେ X କୁ Comeback କଲା RCB: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚକଟା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ଥିଲା ଦଳ
ପୁଣିଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଆରସିବି । କହିଳା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ପ୍ରଥମ IPL ଟାଇଟଲ ଜିତିବାକୁ 18 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ସେମାନେ IPL 2025 ର ଫାଇନାଲରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, RCB ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ପରେ RCB ଜୋରଦାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲା। ତା’ପରେ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 4 ରେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଦଳର ଏକ ଖୋଲା ବସ୍ ବିଜୟ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା।
ତଥାପି, ଏହାର ସଂଗଠନରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ଯାହା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ପରେ, ଏବେ RCB ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ X ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି।
Dear 12th Man Army, this is our heartfelt letter to you!
𝗜𝘁’𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗲.
The Silence wasn’t Absence. It was Grief.
This space was once filled with energy, memories and moments that you… pic.twitter.com/g0lOXAuYbd
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 28, 2025
X ପୋଷ୍ଟ
RCB X ରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛି , ‘ପ୍ରିୟ 12 ମେନ ଆର୍ମି, ଏହା ଆମ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚିଠି। ଏଠାରେ ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏହି ନୀରବତା ଅନୁପସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ଏହା ଆମର ଦୁଃଖ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ୪ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ଦିନ ଆମର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆମର ନୀରବତା ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ହୋଇଆସିଛି।’
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ନୀରବତାରେ, ଆମେ ଦୁଃଖିତ । ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ।
ସେହିପରି RCB କେୟର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆମର ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏହା ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।’
ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍ସବ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଫେରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ। ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗର୍ବ ରହିବା ପାଇଁ। RCB କେୟର୍ସ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବ।’