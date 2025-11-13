୬ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ; ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦଳରୁ ହୋଇଥିଲେ OUT, ଏବେ ପୁଣି କମବ୍ଯାକ କଲେ ଏହି ଖେଳାଳି…

ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ଖେଳାଳି, କାହିଁକି ଟିମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଟିମରେ ଖେଳିବାକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ କମବ୍ୟାକ। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଖେଳିଥିଲେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ। ବ୍ରାଣ୍ଡନ କିଙ୍ଗଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡନକିଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଟିମରେ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଏବେ ପୁଣି ମଇଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଛକା, ଚଉକା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓପନର ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବ୍ରଷ ପରେ ଦଳେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି।

ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ODI ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି , ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଏକ ଶତକ ପାଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ।

ପୂର୍ବ ସିଜନରେ ସୁପର୫୦ କପରେ, କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ଜାମାଇକାର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖେଳର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୦୨.୨୦ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ଛଅଟି ODI ରୁ ୧୧୫.୮୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ସହିତ  ୨୪୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଆଗକୁ ନ୍ଯୁଜଲ୍ଯାଣ୍ଡ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ODI ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋହାନ ଲେନ୍ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାମାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହାବଦଳରେ ଟିମ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

