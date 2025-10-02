ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ିଯିବ ଏହି ଖତରନାକ୍ ଭାଇରସ; କମ ବୟସରୁ ହୋଇଯିବେ ବୃଦ୍ଧ, ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ିଯିବ ଏହି ଖତରନାକ୍ ଭାଇରସ; କମ ବୟସରୁ ହୋଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ । ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ୬୩ ବର୍ଷ ପରର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ଏହେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବାଲକାନର ନୋଷ୍ଟ୍ରାଦମସ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ଏବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଘୂରି ବୁଲୁଛି । କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଭେଙ୍ଗା। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।

କବାଟ ଠକ ଠକ୍ କରିବ ଭାଇରସ

ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 2084 ମସିହାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ପରେ, 2088 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ଏକ ଭାଇରସ୍ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ କରିବ। 2097 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଭାଇରସ୍ ନିପାତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ 2111 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ମଣିଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରୋବୋଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ପରି କାମ କରିବେ।

ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ପାଇବ

ସନାତନ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କଳିଯୁଗକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, କଳିଯୁଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ମଣିଷର ଆୟୁଷ 20 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କମ୍ ବୟସରେ ଲୋକଙ୍କ କେଶ ଧଳା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଛୋଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ବୁଲଗେରିଆର ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, 9/11 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନର ପତନ, 2004 ଭାରତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଡାଏନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସତ ହେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

