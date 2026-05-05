ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସପ୍ତମ ଆକାଶରେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ କରିବେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ
West Bengal Election 2026 Result : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଚିତ୍ର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ମହାବିଜୟ ପରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି – “ଏହା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ।” ତେବେ ଏହି ପରାଜୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତ ବାନାର୍ଜୀ । ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଟିଏମସି (TMC) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଜି (୫ ମେ) ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରେ ଏକ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ।
ଅପରପକ୍ଷେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ” ଏହି ନାରୀ-ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦରେ ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ସଂଶୋଧନ’କୁ ପାରିତ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲି ଯେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଏଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜି କଂଗ୍ରେସ, TMC ଏବଂ DMK-କୁ ମାତୃଶକ୍ତି ତଥା ଭଉଣୀ-ଝିଅମାନେ ଉଚିତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ।”
ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ANI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, “…ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ଭୋଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି । ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରମାନେ ମୋତେ ପୁଣି ଥର ଜିତାଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ TMC-କୁ ମିଳିଛି । ମୁଁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି । TMC-ର ଅନ୍ତ ହେବ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଏହାର ସଫାୟା ହୋଇଯିବ । ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ପରିବାରବାଦୀ ଦଳର କୌଣସି ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି କାମ କରିବୁ । ଆମେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ବଙ୍ଗଳାରେ ଆମର କେତେ ଯେ କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ଅନେକ ମହିଳା କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେରଳ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଜୁଲୁମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି । ଆଜି ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେହି ସମସ୍ତ କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛି । ମୁଁ ଏହି ବିଜୟ ବଙ୍ଗଳାର ଜନତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି । ଏବେ ମେ ୪ ତାରିଖର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏତ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ (ହୋଇଯାଇପାରେ), କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳାର ପବିତ୍ର ଧରାରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି ।”