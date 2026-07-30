ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ପରେ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶୀଘ୍ର ନେଇପାରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ନାଁ

ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୩୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ବିଦାୟ ନେବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ତାହା ରାହାଣେଙ୍କ ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି।

Uttarakhand Govt.

ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ରାହାଣେଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ସବୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ତେବେ ରାହାଣେ ନିଜର ୧୯୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର କ୍ୟାରିୟରରେ ୮୪୧୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ରାହାଣେ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୧ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିଶେଷକରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି।

ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏଭଳି କିଛି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାହାଣେଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରନ୍ତି।

ମହମ୍ମଦ ଶାମି:

ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାମ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରି ନଆସିବା ଏହାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି।

ସେହିପରି, ଶାମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଣି ଫେରିବାର ଆଶା ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ:

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ପରେ ହଠାତ୍ ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲା।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କେବଳ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି।

ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ:

ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ୨୦୨୩ ପରେ ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଚହଲ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି।

ଚହଲଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ୩୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ…

ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ…

You might also like More from author
More Stories

୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ…

ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ…

‘ମୋ ହୃଦୟରେ ବଙ୍ଗ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼…

ଗ୍ରାହକ ନିରାଶ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର

1 of 9,856