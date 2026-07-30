ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ପରେ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶୀଘ୍ର ନେଇପାରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ନାଁ
ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୩୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ବିଦାୟ ନେବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ତାହା ରାହାଣେଙ୍କ ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି।
ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ରାହାଣେଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ସବୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ତେବେ ରାହାଣେ ନିଜର ୧୯୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ ୮୪୧୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।