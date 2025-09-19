କାହିଁକି iPhone 17 ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, କିପରି ରହିଛି ଏହାର ଫିଚର୍ ଜାଣନ୍ତୁ…
iPhone 17ର ଚାହିଦା ମାର୍କେଟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।
ମୁମ୍ୱାଇ: ଆପଲ୍ ନିକଟରେ ଏହାର ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଇଫୋନ୍ ୧୭କୁ ଲୋକ ଅଧିକ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କି ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କିଏ ଆଗ ଫୋନ୍ କିଣିବ ସେଥିପାଇଁ ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଉଛି।
ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଚାରୋଟି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଏହି ବର୍ଷର ଲଞ୍ଚ ସିଜନରେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ଏହାର ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚରଗୁଡିକ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପ୍ରୋମୋସନ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ।
୧. iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି: ଏହି ଫୋନ୍ଟି ୮୨,୯୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ୨୫୬GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨୫୬GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ୭୦୦୦ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଫୋନ୍ଟି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଡିଲ୍।
2. ପ୍ରୋମୋସନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍: ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ରେ ଆପଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେବଲ୍ ମଡେଲରେ ପ୍ରୋମୋସନ୍ ଡିସପ୍ଲେକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨୦Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନର ବେଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଲିମ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ୬.୩ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଫୋନର ସାଇଜ୍ ସମାନ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଫୋନର ସାଇଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ନକରି ଡିସପ୍ଲେ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
3. ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍: Apple iPhone 17 ରେ A୧୯ ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ।
ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜ ନକରି ପୂରା ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍।
୪. କ୍ୟାମେରା ଅପଗ୍ରେଡ୍: ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ର କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନରେ ଏବେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ୪୮-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ୪୮ଏମ୍ପି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୧୨ଏମ୍ପି କ୍ୟାମେରା ଥିଲା। ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରାକୁ ମଧ୍ୟ ୧୨ଏମ୍ପିରୁ ୧୮ଏମ୍ପିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି।
ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରାରେ ଏକ ସେଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭିଡିଓ କଲ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ସେନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଇମେଜ୍ ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ସହାୟକ।
୫. ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ: ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ iPhone 17 ଏବଂ iPhone 17 Pro ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତଥାପି ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ।
iPhone 17 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, ଏକ ProMotion ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଡିଲ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।