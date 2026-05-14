Amul ପରେ Mother Dairy ବି ବଢ଼ାଇଲା କ୍ଷୀର ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ନୂଆ ରେଟ୍…

କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା Mother Dairy।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରମୁଖ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଅମୂଲ ପରେ ମଦର ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୀର ବର୍ଗରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି, ମେ’ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟ ସମବାୟ କ୍ଷୀର ବିପଣନ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ପରେ ମଦର ଡାଏରୀ ଏହାର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କ୍ଷୀରର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘକୁ ବି ଡ଼ରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ୫…

୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ହରାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ହାସଲ କଲା RCB,…

ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ:

ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଅମୂଲ ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର ୭୨ ଟଙ୍କା (ପ୍ରତି ଲିଟର) ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ମଦର ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ୭୨ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ଅମୂଲ ଏବଂ ମଦର ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କା (ପ୍ରତି ଲିଟର):

ଗାଈ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପ୍ରତି ଲିଟର ୬୨ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ଡବଲ-ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଦର ଅନୁସାରେ, ଅମୂଲ ଏବଂ ମଦର ଡାଏରୀର ଡବଲ-ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ୫୪ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ଷୀରର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ:

ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଅମୂଲ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୭୦ ଟଙ୍କାରୁ ୭2 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅମୂଲ ତାଜା ଏବେ ୬୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ସମୟରେ, ମଦର ଡାଏରୀର FCM କ୍ଷୀର ୭୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

କୋଲକାତା ଦର:

କୋଲକାତାରେ, ଅମୂଲ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୭୧ ଟଙ୍କାରୁ ୭୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅମୂଲ ତାଜା ଏବେ ଲିଟର ପିଛା ୬୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ସମୟରେ, ମଦର ଡାଏରୀର ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୫୮ ଟଙ୍କାରୁ ୬୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି:

ଅମୂଲ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର ଏବେ ଲିଟର ପିଛା ୭୨ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅମୂଲ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଏବଂ ତାଜା କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅମୂଲ ସହିତ ମଦର ଡାଏରୀ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘକୁ ବି ଡ଼ରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ୫…

୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ହରାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ହାସଲ କଲା RCB,…

ଆମେ ମିଶିକି ବିଶ୍ବକୁ…ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ…

NEET ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଙ୍ଗାମା,…

1 of 18,890