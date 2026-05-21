ଅରଶଦ ମଦନୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସାଜିଦ ରଶିଦୀଙ୍କ ବୟାନ – ଗାଈକୁ ମିଳୁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା
ସାଜିଦ ରଶିଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଗାଈ କେବଳ ଏକ ପଶୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଗାଈକୁ ପୂଜନୀୟ ମାନନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବା ଉଚିତ।
Cow as National Animal : ଦେଶରେ ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାର ଦାବି ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସାଜିଦ ରଶିଦୀ ଗାଈକୁ “ଜାତୀୟ ପଶୁ”ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅରଶଦ ମଦନୀ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ରଶିଦୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱର ଦ୍ୱାହି
ମୌଲାନା ସାଜିଦ ରଶିଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଗାଈ କେବଳ ଏକ ପଶୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଗାଈକୁ ପୂଜନୀୟ ମାନନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରଶିଦୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ।
मौलाना साजिद रशीदी ने की गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग pic.twitter.com/UWnGIkpbnx
— Naveen Rai (@NaveenRai385610) May 21, 2026
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଥିଲା ଏହି ଦାବି
ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏପରି ଦାବି ଉଠୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ?
ଦେଶରେ ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କିଛି ମୁସଲିମ ଧର୍ମଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ସଂରକ୍ଷଣ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୌଲାନା ଅରଶଦ ମଦନୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ଭାବନା
ମୌଲାନା ସାଜିଦ ରଶିଦୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବର ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ।