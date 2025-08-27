୪ ଖେଳାଳି ନେବେ IPLରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କୌଣସି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି ଘୋଷଣା
୪ ଜଣ କ୍ରିକେଟର ipl ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର, ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପରେ, ଏବେ ଆଉ ୪ ଜଣ କ୍ରିକେଟର ipl ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
୧- ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଧୋନି ୨୦୨୦ ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ।
ସେବେଠାରୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଇପିଏଲରୁୁ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲବିଦା କହିପାରିବେ।
ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଚମତ୍କାର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏବେ ସେ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତିି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
୨- ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ
ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।
ମୋଇନ୍ ବୋଲିଂରେ ଭଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଇପିଏଲରୁ ୨୦୨୬ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ କେକେଆର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ଆଇପିଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି।
୩- ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ
ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ipl ୨୦୨୫ ରେ କେକେଆର ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ମନୀଷଙ୍କୁ ମାତ୍ର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୋଲକାତା ଏବେ ମନୀଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ମନୀଷଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ହେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଅବସର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି।
୪- ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା
ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ। ଈଶାନ୍ତ ipl ୨୦୨୫ ରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ ଏବଂ ଖରାପ ଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ ipl ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିପାରେ। ଇଶାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ipl ରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି।