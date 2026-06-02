ଆଇପିଏଲ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଲା ଫଟୋ
ଆରସିବି (RCB) ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ।
Virat Kohli And Anushka Sharma : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି, ମଙ୍ଗଳବାର (ଜୁନ୍ ୨) ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥିତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଦୁହିଁଙ୍କ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସହ ହାତ ଯୋଡ଼ି ‘ରାଧେ-ରାଧେ’ କହୁଛନ୍ତି।
ରାଧା କେଳି କୁଞ୍ଜରେ ବିତାଇଲେ ସମୟ
ବୃନ୍ଦାବନସ୍ଥିତ ‘ରାଧା କେଳି କୁଞ୍ଜ’ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ବିରାଟ ଓ ଅନୁଷ୍କା ସେଠାରେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଉଭୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସମୟ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି।
ଶିଷ୍ୟ ବେଶରେ ବିରାଟ: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଶରଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋହଲି–ଅନୁଷ୍କା
ବୃନ୍ଦାବନ: ଆଇପିଏଲ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ପୁଣିଥରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥିତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ଶିଷ୍ୟ’ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି।
ସାଦା ସିଧା ବେଶଭୂଷା ଓ ଭକ୍ତିମୟ ମାହୋଲ
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଅତି ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ରାଉନ ରଙ୍ଗର ଶର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏକ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ (ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍) ରଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସୁଟ୍ ଓ ଦୁପଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ କପାଳରେ ତିଳକ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ବିରାଟଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ସାଦା ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲା।
ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ଆସ୍ଥା
ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସଫଳତା ପରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜନ କରିଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ବିରାଟ ଓ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଏହି ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ଅବତାରର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଲୁକ୍ ଏବଂ ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବିନମ୍ରତାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।