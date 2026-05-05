ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ମମତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ ରହିଛି ନିୟମ..

ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ମମତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍

By Jyotirmayee Das

WB Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଳ ୨୦୬ ଆସନ ଜିତି ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିସହ ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୮୦ ଆସନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଏବଂ ଏନେଇ କଣ ରହିଛି ନିୟମ।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପେନସନ

ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପେନସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅତୀତରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କୌଣସି ପେନସନ କିମ୍ବା ଦରମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ । ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହକଦାର।

ସାଂସଦ ପେନସନ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାତ ଥର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଉପାଦାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପେନସନର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୩୧ ହଜାରର ମୌଳିକ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷ ସେବା ପାଇଁ, ମାସିକ ପରିମାଣରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ।

ପ୍ରାୟ ୨୫ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ସଂସଦୀୟ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କେବଳ ତାଙ୍କର ସଂସଦୀୟ ପେନସନ ପ୍ରତି ମାସରେ ୮୦ ହଜାର ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ।

ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନସନ ଲାଭ

ସାଂସଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବ୍ୟତୀତ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ (MLA) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ମୂଳ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରାୟ ୧.୨୧ ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପେନସନ ଗଣନା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ସେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ‘Z+’ ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା କଭର ଏବଂ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟତା ପାଇବାର ହକଦାର।

ଦ୍ୱୈତ ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ

ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଉଭୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପେନସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାତ ଥର ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତା।

ଯଦି ସେ ପେନସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଭତ୍ତା ସହିତ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ।

