ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୋଏବ ମଲିକ, ଏବେ ପତ୍ନୀ ସାନା ଜାଭେଦ ଦେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର!
ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ନିଜେ ଧୋକା ଖାଇଲେ ସୋଏବ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସୋଏବ ମଲିକ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ କାରଣ ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷ ମଲିକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ, ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ଏବେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲୁନି ଏବଂ ଏହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି।
ସୋଏବ ମଲିକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାନା ଜାଭେଦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ ରେ ବିବାହ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମଲିକଙ୍କ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ମଲିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାନା ଜାଭେଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ଗୁଜବକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ସାନିଆଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଛାଡପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି। ସୋଏବଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସାନିଆ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ।
ସାନା-ଶୋଏବଙ୍କ ଟେନସନ୍: ସାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ, ସୋଏବ ସାନା ଜାଭେଦଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୋଏବ ମଲିକ ଏବଂ ସାନା ଜାଭେଦ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ପାଖାପାଖି ବସିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ, ଦୁହେଁ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ କିମ୍ୱା ପରସ୍ପର ଆଡକୁ ଅନାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ।ଯେତେବେଳେ ସୋଏବ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସାନା ଦୂରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା।
ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୃତୀୟ ବିବାହ: ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରଠାରୁ, କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ମଲିକ ଏବଂ ସାନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି।
ତଥାପି ଏହାର ସତ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୋଏବ ମଲିକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଆୟେଶା ସଇଦ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସାନିଆ ଏବଂ ସୋଏବ ୨୦୧୦ ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ରେ ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସାନା ହେଉଛନ୍ତି ସୋଏବଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ। ଏହା ସାନାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ସେ ମଧ୍ୟ ମଲିକଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ।