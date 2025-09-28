ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ଲପ୍, ଚୀନ ପରେ ଏହି ଦେଶ ଖୋଲିବ ନିଜର ଦ୍ୱାର, H-1B କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେବ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସୁଯୋଗ
ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଧାରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା H-1B ଭିସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ମନଇଚ୍ଛା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ, ସେ ଏକ ନୂତନ H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରାୟ ୮.୮ ନିୟୁତ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଭୋକ୍ତା, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଚୀନ୍ H-1B ଭିସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ଜରୁରୀତାକୁ ଚିହ୍ନି ଆମେରିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କାନାଡା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘୋଷଣା କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୦୦୦୦୦ ଡଲାର H-1B ଭିସା ଫି ଯୋଗୁଁ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି।
କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ H-1B ଭିସା ରହିବ ନାହିଁ। “ଏହି ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା କାନାଡା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବୁ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ କାମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି: H-1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ, ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସୀମାପାର ଗତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଚୀନ୍ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଏଠାକୁ ଆସି ସେମାନେ କେବଳ ମାନବତାର ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଚୀନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶର ଅଂଶ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ H-1B ଭିସାରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଆମେରିକାରେ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ୮୫,୦୦୦ H-1B ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ରହିଛି। ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ H-1B ଭିସା ପାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ପରେ ଚୀନ୍ ଅଛି. ଯାହାର କେବଳ ୧୧-୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ସାଧାରଣତଃ ୨୧୫ ରୁ ୭୫୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଆକାର ଏବଂ ବର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା ୫୦୦୦ ଡ଼ଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ୨୦ ରୁ ୧୦୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ।