IPL ୨୦୨୬ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ, ପୁଣି ପଡ଼ିଆକୁ କେବେ ଫେରିବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ଏବେ ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୈଭବଙ୍କ ଜଲଓ୍ୱା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି ଯେତିକି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ IPL ୨୦୨୬ ରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ।
ହେଲେ, ବୈଭବଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଦଳର ଅଭିଯାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-A ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ-A ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ସେତେବେଳେ ବୈଭବ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ଏକ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ସିଜିନରେ କେବଳ ଆଇପିଏଲରେ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣତଃ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟିଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚରେ ୯୭ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ପରେ ବୈଭବ – କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ ରେ ଏକ ଅଧିକ ମାପକାଠି ଇନିଂସ ଖେଳି ମାତ୍ର ୪୭ ବଲ୍ ରେ ୯୬ ରନ କରିଥିଲେ।
କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାତଛଡ଼ା କରିବାର ହତାଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଥିଲା, ଦଳର ପରାଜୟ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାର ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ଏହିପରି ବୈଭବଙ୍କ ସଫଳ ସିଜିନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ:
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବୈଭବ ଆଉ IPL ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ହେଲେ, ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଡିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ବୈଭବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତ-ଏ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ, ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ODI ସିରିଜରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜୁନ୍ ୯ ରେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଏହି ସିରିଜରେ ଫାଇନାଲ୍ ସମେତ ମୋଟ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ; ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ବୈଭବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିଛି।
ଏହି ଆଶା ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ କାରଣ ଏଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗାମୀ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଦଳରେ ଚୟନ ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ସିରିଜରେ, ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ଏ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରିୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି IPL ସିଜିନରେ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏର ସିଡ୍ୟୁଲ:
ଭାରତ-ଏ’ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।
ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତ-ଏ’ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।
ବୈଭବଙ୍କ IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ କିପରି ରହିଲା:
ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗତ ସିଜନରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସେତେବେଳେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସିଜନର ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।
ଏହି ଯୁବ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୮.୫୦ ହାରରେ ୭୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରିଂ ଅନକ୍ୟାପ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହି ସିଜନରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ମାତ୍ର ୩୨୭ ବଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ, ସେ ଏହି ସଂଖ୍ୟକ ରନର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୩୭ ଥିଲା।
ବୈଭବ ଗୋଟିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ ସେ ୯୦ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛକା ମାରିବା। ବୈଭବ ୭୨ଟି ଛକା ସହିତ ସିଜନ ଶେଷ କରିଥିଲେ, ଯାହା କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ୫୯ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର; ହେଲେ, ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ବୈଭବ ନିଜେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ହେବେ।