ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ର ଆୟୁଷ କେତେ ବର୍ଷ? ଏହାର ବି ଥାଏ ଏକ୍ସପ୍ୟାରି ଡେଟ୍, କିପରି କରିବେ ସଫା, ନହେଲେ ବିପଦ…

କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଲମେଟ୍ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇକ୍ କିମ୍ୱା ସ୍କୁଟି ଚଲାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲମେଟ୍। କିନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲମେଟ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାଦାୟକ ରହିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲମେଟ୍ ର ବି ଏକ୍ସପ୍ୟାରି ଡେଟ୍ ଥାଏ।

ସମୟ ସହିତ, ଏହାର ଗଠନଗତ ଅଖଣ୍ଡତା ହ୍ରାସ ପାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, କେବେ ହେଲମେଟ୍ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ହେଲମେଟର ଆୟୁଷ କେତେ:

ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ଭଲ ହେଲମେଟକୁ ସାଧାରଣତଃ ୩ ରୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭିତରର ଫୋମ୍ କିମ୍ବା ଆସ୍ତରଣ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରେ; କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଝାଳ, ଧୂଳି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ।

ଯଦିଓ ହେଲମେଟ ବାହାରେ ଅକ୍ଷତ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନାତ୍ମକ ଅଖଣ୍ଡତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯଦି ଏକ ହେଲମେଟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ତେଣୁ, ଏହାର ଉପଯୋଗୀ ଜୀବନକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଲମେଟ କେବେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ।

ପ୍ରାୟତଃ, ଭିତରର ଆସ୍ତରଣ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ – ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା ଆଖିକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଘାତର ଆଶଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ହେଲମେଟ ସଫା କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:

ହେଲମେଟକୁ ସଫା ରଖିବା କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଝାଳ ଏବଂ ମଇଳା ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଅପ୍ରିୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ଯଦି ହେଲମେଟରେ ଅପସାରଣୀୟ ଭିତର ପ୍ୟାଡିଂ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଉଷୁମ ପାଣି ଏବଂ ଏକ ହାଲୁକା ସାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଧୋଇବା ଉଚିତ।

ମେସିନ୍ ରେ ଧୋଇବା ପରାମର୍ଶିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ହେଲମେଟର ଆକୃତିକୁ ବିକୃତ କରିପାରେ। ହେଲମେଟର ଭିଜରକୁ ସଫା କରିବା ସମୟରେ, ମୋଟା କପଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହୋଇପାରେ। ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ନରମ କପଡା ଏବଂ ସଫା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସଠିକ୍ ତରିକା:

ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ହେଲମେଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରଖି ଶୁଖାଇଥାନ୍ତି – ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ।

ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ; କିନ୍ତୁ, ତୀବ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ହେଲମେଟର ବାହ୍ୟ ଅଂଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

ନୂଆ ହେଲମେଟ କିଣିବା ସମୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ହେଲମେଟ କିଣନ୍ତି, ସର୍ବଦା ISI ଚିହ୍ନ ଥିବା ହେଲମେଟ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ କାମ କରେ।

ଆପଣ ଶସ୍ତା, ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଲମେଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଏକ ଭଲ ହେଲମେଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ।

