ଭାରତ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା, ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବ PCB!
ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବନି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ACB) ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ସିରିଜ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅର୍ଗୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ପରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେନି:
ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତ୍ରି-ସିରିଜ ୧୭ ନଭେମ୍ବରରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତିନୋଟି ଦଳ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।
ବିଶେଷକରି, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୭ ନଭେମ୍ବରରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଏସିବିର ମନା କରିବା ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ତ୍ରି-ସିରିଜର ଘୋଷଣା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ହୋଇଥିଲା।
ମନେରଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ୨୦୧୨-୧୩ ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୫-୦୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାମ ଯୋଡା ଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ସହିବ କ୍ଷତି:
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବଦଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିପାରେ।
ଯଦି ସିରିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ପିସିବି ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର, ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଜକ ସମେତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।