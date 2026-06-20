ଇରାନ ଓ ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଏହି ଦେଶ, ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ
ଇରାନ ଓ ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଏହି ଦେଶ
Donald Trump: ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଇରାନ ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜର କ୍ୟୁବା ଉପରେ । ଏହି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ରଣନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକାରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ୟୁବାରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରେ ଆମେରିକା-କ୍ୟୁବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ୱାଶିଂଟନର ନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
କ୍ୟୁବାରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ?
ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ‘Axios’ କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, କ୍ୟୁବାରେ ଆମେରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭିଯାନ କ’ଣ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି ହୋଇପାରେ? ଏହାର ଜବାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସମ୍ଭବ।” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ଆମେରିକାର ଅତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଯଦିଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସାମରିକ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି।
କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଉଛି ଆମେରିକା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ହାଭାନା (କ୍ୟୁବାର ରାଜଧାନୀ) ଉପରେ ନୂଆ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆମେରିକା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି କ୍ୟୁବା ଏଭଳି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଗ୍ୱାନ୍ତାନାମୋ ବେ’ (Guantanamo Bay) ରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ବେସ୍ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହେବ।
ସାମରିକ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦାବି
ଟ୍ରମ୍ପ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କ୍ୟୁବାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଅସ୍ଥିର ହୁଏ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ବିକଳ୍ପର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।
ଇରାନ ଅଭିଯାନ ସହ କଲେ ତୁଳନା
କ୍ୟୁବା ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ଅଭିଯାନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁବା ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଆମେରିକା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ୟୁବା ରଣନୀତି ଅନେକାଂଶରେ ଭେନେଜୁଏଲା ମଡେଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ, କୂଟନୈତିକ ବାସନ୍ଦ ଏବଂ ସାମରିକ ସଙ୍କେତ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟୁବାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ କାରଣରୁ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭେନେଜୁଏଲା ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଭିନ୍ନ ଓ ଜଟିଳ।
ଟାଇମଲାଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପ
ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି “ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ” ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରେ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରାମକ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।