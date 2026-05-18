ଇରାନ ପରେ ଏବେ ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇପାରେ କ୍ୟୁବା? ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା
ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ କ୍ୟୁବା ଏବଂ ଆମେରିକାର ନୁହେଁ। ଏହା ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ମେରୁ (ଶକ୍ତି) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟଣାଓଟରାର ପରିଣାମ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଚୁକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
Cuba vs America: ଇରାନ ପରେ ଏବେ ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ୟୁବା ହୋଇପାରେ, ଏହା କୌଣସି ଗୁଜବ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜେ କ୍ୟୁବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ସଙ୍କେତ। ସରକାର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦେଇଛନ୍ତି- ‘ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ।’ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଶେଷରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ’ଣ ହେଲା ଯେ, ଆମେରିକାରୁ ମାତ୍ର ୧୪୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଦେଶ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି?
CIA ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଗସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା ବିପଦର ଘଣ୍ଟି
ଏହି ଉତ୍ତେଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ୧୫ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା (CIA) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜନ ରାଟକ୍ଲିଫ୍ଙ୍କ ହଠାତ କ୍ୟୁବାର ରାଜଧାନୀ ହାଭାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗସ୍ତ ନଥିଲା। ୧୯୫୯ ର କ୍ୟୁବା ବିପ୍ଳବ (Cuban Revolution) ପରଠାରୁ କୌଣସି CIA ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟୁବା ଯିବା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ କଲାଭଳି ଘଟଣା ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି। କ୍ୟୁବାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ CIA ର ନାମ ହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରତୀକ।
Sin excusa legítima alguna, el gobierno de #EEUU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar.
Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y…
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 17, 2026
କ୍ୟୁବାର ରାଜଧାନୀ ହାଭାନାରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବିଗତ କେଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ CIA ର କୁଖ୍ୟାତ କାରନାମାରେ ଭରି ରହିଛି। ଫିଦେଲ କାଷ୍ଟ୍ରୋଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସିଗାର୍ ତିଆରି କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଷାକ୍ତ ସ୍କୁବା ସୁଟ୍ (Scuba suit) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହାଭାନାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ଏକ ଚେତାବନୀ ଠାରୁ କମ ନଥିଲା।
ଆମେରିକା–କ୍ୟୁବା ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ତିକ୍ତତା
କ୍ୟୁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୧୫ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା (CIA) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜନ୍ ରାଟକ୍ଲିଫ୍ଙ୍କ ହଠାତ୍ ହାଭାନା ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସେ କ୍ୟୁବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଡ୍ରୋନ୍ ବିବାଦ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆଶଙ୍କା: ୧୭ ମଇ ୨୦୨୬ ର ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟୁବା ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନଠାରୁ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି (ଗ୍ୱାନ୍ତାନାମୋ ବେ) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯଦିଓ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେରିକା ଏହାକୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କ୍ୟୁବା ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି।
ରୁଷ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ କନେକ୍ସନ: ଆମେରିକାର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କ୍ୟୁବାରେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନର ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି। ଏହା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ିଥିବା ହଜାର ହଜାର କ୍ୟୁବା ସୈନିକ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି।
ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ୟା: ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭେନେଜୁଏଲାର ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଯିବା ପରେ କ୍ୟୁବା ପାଇଁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ୟୁବା ଉପରେ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ତାକୁ ‘ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ’ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଗାଜର ଏବଂ ବାଡ଼ି’ (Carrot and Stick) ନୀତି: ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ୟୁବାକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟୁବା ସରକାରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜରିଆରେ ୧୦ କୋଟି ଡଲାରର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ରୁଷ ଓ ଚୀନକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକା ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉ। ଏହା ସହିତ ୯୪ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉଲ୍ କାଷ୍ଟ୍ରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ଚଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି।
‼️Concluyeron con éxito los Ejercicios de tiro de las unidades de Defensa Antiaérea del Ejército.
Cada maniobra, cada ejercicio, fue una demostración de la cohesión combativa que caracteriza a nuestras tropas.
¡AQUÍ NO SE RINDE NADIE! #FARCuba #LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/e08WdS9M0n
— Ejército Occidental 🇨🇺 (@EjtoOccidental) May 16, 2026
କ୍ୟୁବାର ‘ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ’ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ କ୍ୟୁବା ସରକାର ନିଜର ପୁରୁଣା ସାମରିକ ରଣନୀତି ‘ଗ୍ୱେରା ଡେ ଟୋଡୋ ଏଲ୍ ପୁଏବ୍ଲୋ’ (ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯୁଦ୍ଧ) କୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲାଠି-ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ।