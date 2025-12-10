ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବାକୁ ଡ଼ରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର, ପାକର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପାଉନି ଭରସା; ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଲଜ୍ଜିତ

ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବାକୁ ଡ଼ରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର, ପାକର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପାଉନି ଭରସା; ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଲଜ୍ଜିତ
Australia vs Pakistan: ୨୦୨୬ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (ସିଏ) ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଲାହୋରକୁ ଏକ ଦଳ ପଠାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋର୍ଡର ଚିନ୍ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ଇସଲାମାବାଦରେ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଦଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାଇ କମିଶନର ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଇସଲାମାବାଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ, ଇସଲାମାବାଦର ନ୍ୟାୟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।
ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନେକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତଥାପି, ସିରିଜ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା।
ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀରେ ଖେଳାଯିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ପାକିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍: ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ। ଜାନୁଆରୀରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁଇ ଦଳ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ପିସିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯିବ।