ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ବିଦ୍ଯାଳୟ; ଭଙ୍ଗାଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଠପଢା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବହି ଦେଖି…

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଖୋଲିଲା ବିଦ୍ଯାଳୟ..

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ଯାଳୟ ଘରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଜାକୁ ଫେରିଲା ଖୁସି।

ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗାଜାରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏଜେନ୍ସି (UNRWA) ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଫେରିବେ।

UNRWA ମୁଖ୍ୟ ଫିଲିପ୍ ଲାଜାରିନି  କହିଛନ୍ତି ଯେ 25,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏଜେନ୍ସିର “ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ” ରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 300,000 ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପର ପଶ୍ଚିମ ନୁସେରାତରେ ଥିବା ଅଲ୍ ହସନାଇନା ସ୍କୁଲରେ ନଭେମ୍ବର ୧ ଶନିବାର ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମାନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୧ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀ ୱାର୍ଦା ରାଦୱାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲି ଏକ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

“ମୁଁ ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମୋର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଡଜନ ଡଜନ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରେକ ଲାଗିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଏବେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଖାଲି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେନିନ୍ ଆବୁ ଜାରାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫେରିବା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି। “୨୦୨୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା…

ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ କେବଳ ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ହିଁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା,” ସେ କହିଥିଲେ।

