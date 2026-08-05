ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା

ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ୍‌ଙ୍କ ଘରେ କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜିତ୍ ରଏଟର୍ସକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି।

ଅଭିଜିତ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ସହ କଥା ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମର୍ଥକମାନେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାଘୋଟାଲା: ୟୁଏଇରୁ ଆସିଲା ଠକଙ୍କ ମହାରାଣୀ!

ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଦଳିବ…

Uttarakhand Govt.

ରାଜନୀତିରେ କରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି: ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ‘କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।” ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁମତ ଚାହିଁବ, ତେବେ ସେମାନେ ଦଳ ଗଠନ କରିବା କଥା ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବେ।

ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତରେ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ସଠିକ୍ ବାଟ। ଭାରତକୁ ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ଜନ-ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ‘କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।” ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ଅନେକ ଯୁବକ ନେତା, ଅଦାଲତ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇସାରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଜିତ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି CJP କୌଣସି ଦଳ ଗଠନ କରେ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ଗତିଜ ନିରନ୍ତର ବଜାୟ ରଖେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିପାରିବ।”

You might also like More from author
More Stories

ମହାଘୋଟାଲା: ୟୁଏଇରୁ ଆସିଲା ଠକଙ୍କ ମହାରାଣୀ!

ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଦଳିବ…

‘ଗରମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁକୁର ମାଂସର…

ଭାରତରୁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବେ ଶେଖ ହାସିନା, ଭର୍ଚୁଆଲ୍…

1 of 28,539