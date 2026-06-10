ଜାପାନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ୱକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ନେପାଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ’ଣ

ଭାରତୀୟ ଫଳ ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜାପାନ ପରେ ନେପାଳ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କୀଟନାଶକ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥକୀକରଣ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ରହିଛି। ନିଷେଧ ଯୋଗୁଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ଅଧିକ ଚାହିଦାରେ ରହିଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା।

ମଧେଶ ପ୍ରଦେଶର ଭୂମି ପରିଚାଳନା, କୃଷି ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ଗ୍ୟାୱାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରୁ ଆମ୍ବ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିଷେଧ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଋତୁରେ ଭାରତୀୟ ଫଳ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସୋଖୋଇ ହେବ ‘ସୁପର ସୋଖୋଇ’: ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି…

ଶେଷରେ ଜିତିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା: ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ…

‘ଭାରତରୁ ଆମ୍ବ ଆମଦାନି କରିବା ଜରୁରୀ’:

ହେଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ସାରା ଆମ୍ବ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ୟାୱାଲିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧେଶ ପ୍ରଦେଶର ସିରାହା, ସପ୍ତରୀ ଏବଂ ଧନୁଷା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ।

ନେପାଳରେ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିଷେଧ ଫଳ ରସ ନିର୍ମାତା ଭଳି କିଛି ଆମ୍ବ-ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷସାରା ଫଳର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରୁ ଆମ୍ବ ଆମଦାନି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ନେପାଳୀ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ।

‘କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରାଯିବା ଉଚିତ’:

ଜନକପୁରଧାମର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ।

ଦୈନିକ ଦି ରାଇଜିଂ ନେପାଳ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଭାରତୀୟ ଫଳକୁ ନେପାଳୀ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ:

ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯଦିଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଜନକପୁରଧାମକୁ ୫୦ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଆସୁଛି, ଯାହା ପରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ, କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରୁ ଫଳ ଆମଦାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଆମ୍ବ ମୂଲ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରୁ କଦଳୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିଷେଧ ପରେ, ଫଳର ମୂଲ୍ୟ – ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୨୦-୧୫୦ ନାୟରା ପ୍ରତି ଡଜନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତି ଡଜନରେ ୨୫୦-୩୦୦ ନାୟରାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସୋଖୋଇ ହେବ ‘ସୁପର ସୋଖୋଇ’: ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି…

ଶେଷରେ ଜିତିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା: ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ…

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ପରମାଣୁ…

‘କଂଗ୍ରେସରେ କରନ୍ତୁ TMCର ବିଲୟ, ମିଳିବ…

1 of 20,370