LPG ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାକୁ ନେଇ ହାହାକାର, କ୍ୱିକ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଷ୍ଟକ୍ ଖତମ୍

ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା LPGର ଟେନସନ୍ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅନେକ ସହରରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା କିଣୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ସହରରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି।

ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାର ଷ୍ଟକ ନାହିଁ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(Video)T20 World Cup: 14 କି.ମି ହାତଯୋଡ଼ି,…

ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମୁସଲିମ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ…

ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ଜେପ୍ଟୋ ଏବଂ ବିଗବାସ୍କେଟ୍ ଭଳି ଦ୍ରୁତ-ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ “ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରେ” ବ୍ୟାଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।

ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଚୁଲା କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, LPG ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା:

ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରେସର୍ କୁକର, ବହୁ-ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କେଟଲ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା LPGର ଟେନସନ୍ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ:

ଯଦି ଆପଣ LPG ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଏକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏବେ ବି ଅନେକ ସହରରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ଆପଣ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ଚୁଲା ପାଇପାରିବେ।

ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁଲା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୋର୍ଟେବଲ୍। ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘର ସମେତ ଘରର ଯେକୌଣସି ରୁମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ।

You might also like More from author
More Stories

(Video)T20 World Cup: 14 କି.ମି ହାତଯୋଡ଼ି,…

ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମୁସଲିମ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ…

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲିଲେ…

US-Iran War: ଇରାନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ…

1 of 18,475