ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାଘବ ଚଢ଼ା
ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ AAPରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 'ସଂସ୍କାରୀ' ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ 'ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ' ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
Raghab Chaddha on APP : ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଆସିଥିବା ରାଘବ ଚଢ଼ା ମଙ୍ଗଳବାର (୫ ମଇ) ଦିନ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ।
‘ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର’ – ରାଘବ ଚଢ଼ା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ରାଘବ ଚଢ଼ା ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “AAP ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ‘ଆପ୍’ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଥିଲୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସଂସ୍କାରୀ ଥିଲୁ।”
ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ା ପଞ୍ଜାବର ଭଗବନ୍ତ ମାନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମନୋଭାବ ରଖି କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କିଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଥମେ ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା, ତା’ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଗଲା। ସୀମା ତେବେ ଟପିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ FIR ରୁଜୁ କରାଗଲା।”
ରାଘବ ଚଢ଼ା AAP କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଖେଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥିଲୁ, ଆମେ ଭଲ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲୁ।” ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ନୋଟିସ ଏବଂ ଏହି FIR ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ।
‘AAP ମାତ୍ର କିଛି ମାସର ସରକାର’ – ରାଘବ ଚଢ଼ା
ରାଘବ ଚଢ଼ା AAP କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି, ବିଜେପିର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ରହିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି, ପଞ୍ଜାବର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ା କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ସରକାର ମାତ୍ର କିଛି ମାସର ଅତିଥି। ରାଜଘାଟ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।”