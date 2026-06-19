ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସଙ୍କଟ, ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ନଜର, ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର-୨’କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ନଜର
Operation Tiger-2: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ଶିବସେନାକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିପାରେ। ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହେବାର ଭୟ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ, ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ନଜର ଏବେ ଶିବସେନାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ୯ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଶିବସେନା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ୧୬ ବିଧାୟକ
ଶିବସେନା ବିଧାୟକ କୃପାଲ ତୁମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନାର ୨୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବେ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନ ପରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଶିବସେନା ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଶିରସାଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବସେନା କୌଣସି ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’ ଚଲାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ନେତା ଶିବସେନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ ବୋଲି ସେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଣିଥିଲା ସଙ୍କଟ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶିବସେନା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟର ମାସ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ ରେ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶିବସେନା ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ଏମିତି ଏକ ଚାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶିବସେନା ଉପରେ ଭାରୀ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ୬ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ ୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଶିବସେନା ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ହୋଇପାରେ ବିଭାଜନ
ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଜୁନ୍ ୨୨ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବସିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏହା ପରେ ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର-୨’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଶିବସେନା ପାଇଁ ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ।
୨୮୮ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଶିବସେନା ପାଖରେ ୨୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ୬ ଜଣ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ମେଣ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ୧୬ ଏବଂ ଏନସିପି ର ୧୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ, ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ପାଖରେ ୫୭ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ୮ ଜଣ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।