ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ଏହି ଦେଶରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ, ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍ ୨୫% ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର
ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ଏକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଇନ୍ଧନ ଦର ୨୦୨୨ ର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି।
ସରକାର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି:
ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭାବର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ଏବଂ ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଆବେଦନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି – ଏହା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି।
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ, ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା QR କୋଡ୍ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।