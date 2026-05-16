ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ! ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଟେନସନ୍
ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ହେବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ସଦ୍ୟତମ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୭ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଏକ ବୋଝ ଯାହା ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟାୱାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାରର ମୋଟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା।
ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଟାୱାର ଏବେ ବି ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶେଷ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ସାରା ଦେଶରେ ୫ଜି ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ପୁରୁଣା ନେଟୱାର୍କ ତୁଳନାରେ 5G ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଥିବା ବାଧା ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରୁଛି। ନେଟୱାର୍କ ଉପକରଣ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ହାର୍ଡୱେରର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ଧରି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି; ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶାଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯାଇପାରେ।
ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ଲାନରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।