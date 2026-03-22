ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ! ପେଟ୍ରୋଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବି ହେବ ମହଙ୍ଗା, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଅଧିକ ଟଙ୍କା!
ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ହେବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଆଉ କେବଳ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି।
ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଯେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଚିପ୍ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଆମେରିକା, ତାଇୱାନ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ, ଏଥର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚିପ୍ କାରଖାନା ନଥାଇପାରେ, କଞ୍ଚାମାଲର ଯୋଗାଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯାହା ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଶୀତଳୀକରଣ ଏବଂ ଲେଜର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ସ କରାଯାଏ। ଯଦି ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରୋମିନ୍ ପରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡିତ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି। ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଚିପ୍ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ କାର ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଉଭୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଶର ନବଜାତ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କେବଳ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ସମ୍ପୃକ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ – ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ବାସ୍ତବତା।