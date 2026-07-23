ପେଟ୍ରୋଲ ପରେ ଖାଇବା ତେଲ ମହଙ୍ଗା, ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ୧.୭୫ ଟ୍ରିଲିୟନ୍? PMଙ୍କ ଅପିଲ୍‌ର ପଡିଲାନି ପ୍ରଭାବ

କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍‌ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି।

ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର, ପରେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଏବେ ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିନାବାଦାମ ତେଲ, ତିଳ ତେଲ, କଞ୍ଚା ପାମ୍‌ ଅଏଲ୍‌ ଓ ବିନୌଲା ତେଲ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣିଥରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟ୍‌ ବିଗିଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ଖାଇବା ତେଲର ଦାମରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି:

ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ।

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗତ ଏକ ମାସ ହେବ ଖାଇବା ତେଲର ଦାମରେ ବେଶ୍‌ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ ବଢ଼ିଛି।

ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍‌ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ କେତେ ଆସିଲା:

SEA (ସଲଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ ଅସ୍ଥାନା ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ପତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆମଦାନୀ ବିଲ୍‌କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଅଏଲସିଡ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ (ତୈଳବୀଜ ବିପ୍ଳବ)କୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ସଞ୍ଜୀବ ଅସ୍ଥାନାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇବାକୁ ଦେଶରେ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଜରୁରୀ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ମାମଲାରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍‌ ୧.୬୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ବଢ଼ି ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରତା ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କେତେ ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ:

୧- ସୋରିଷ ତେଲର ଦାମରେ ୬୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଏହା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍‌ ୧୬,୫୫୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

୨- ସୋରିଷ ପକ୍କୀ ଘାନି ଓ କଚ୍ଚୀ ଘାନି ତେଲର ଦାମରେ ୯୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।

୩- ସୋୟାବିନ୍ ତେଲର ଦାମରେ ୩୭୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍‌ ୭,୪୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୭,୪୭୫ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

୪- ଗୁଜରାଟରେ ଚିନାବାଦାମ ତେଲର ଦାମରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଏହା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍‌ ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

୫-ଚିନାବାଦାମ ସଲଭେଣ୍ଟ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲର ଦାମରେ ୧୦୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଏହା ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ର ଏକ ଟିନ୍ ପିଛା ୨,୬୬୫ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୯୬୫ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।

ସୋୟାବିନ୍‌ର ଆଗମନ କମିଲା, ସୋରିଷର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା:

କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ସୋୟାବିନ୍‌ର ଆଗମନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୋୟାବିନ୍‌ର ଆଗମନ ପରିମାଣ ୬୦ ହଜାର ବୋରି ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା କମି ମାତ୍ର ୧୦ ବୋରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।

ସେହିପରି କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୋରିଷର ଆଗମନ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦାମ ଏବେ ସୋୟାବିନ୍ ଓ ପାମ୍‌-ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ପିଛା ୧୦ରୁ ୧୫ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିନ୍ଦା…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ…

1 of 19,595