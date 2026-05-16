ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ପରେ ୨୦୦ ଛୁଇଁଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦର !
ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରକୁ (ଖାଇବା ତେଲର) ଅବିରତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ (Middle East) ରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତେଲ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବଜାର ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨,୪୯୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବା ଗ୍ରେଡ୍-୧ ସୋରିଷ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧୮୦ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ୨୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ (Sunflower) ତେଲର ଦର ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ୧୮୦ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି।
ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ (Import Duty) ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ବୋଝ ବଜାର ଉପରେ ପଡୁଛି, ଯାହା ଶେଷରେ ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେଲ ଦରକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତଥା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଖାଇବା ତେଲର ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା (Supply Chain) କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶେଷରେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବଜାରକୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯାଏ, ତେବେ ବଜାରକୁ ଅବିରତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବଜାରରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଖାଇବା ତେଲ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଖାଇବା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ (Landing Cost) ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍। ଏଥିସହିତ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।”