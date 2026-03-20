ପେଟ୍ରୋଲ ପରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିଜେଲ୍, ଲିଟର ପିଛା ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ହେଲା ୧୦୯.୫୯ ଟଙ୍କା
ଇରାନ-ଆମେରିକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (IOC) ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିଜେଲ୍ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦୯.୫୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ପରିବହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହା କାରଖାନା, ବଡ଼ ଜେନେରେଟର ଅପରେଟର, ଖଣି କମ୍ପାନୀ, ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ କିଣାଯାଏ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଟେନ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଜାରର ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି। ଶକ୍ତି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ବର୍ଗରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।
ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ:
ହେଲେ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏପରି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶେଷରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଭାରତ ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ କରୁଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିରତା ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।