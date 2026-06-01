ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରୁଷ୍କା; ଫିଲ୍ମ ନକରି ବି କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ ପାୱାର କପଲଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି
Viruska Net Worth: ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେଲିବ୍ରିଟି କପଲ୍। ଗତକାଲି ବିରାଟଙ୍କ ଦଳ ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପରେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କପଲ୍ ବିଜୟର ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ନକରି ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି?
ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି
ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲିଉଡର ଅନେକ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବଡ଼ ପରଦାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ।
୨୦୨୬ ମସିହା ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୫୫ କୋଟିରୁ ୨୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ?
ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି:
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ: ଅନୁଷ୍କା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଭିଆ, ଗାର୍ନିୟର, ପ୍ୟୁମା ଏବଂ ତନିଷ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନରୁ ସେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରନ୍ତି।
ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍: ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ‘କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ଫିଲ୍ମସ’ରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଓ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଭଳି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସଫଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାସହ ସେ ଫ୍ୟାଶନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘ନୁଶ’ର ମଧ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିବେଶ ଓ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍: ସେ ‘ସ୍ଲର୍ପ ଫାର୍ମ’ ଭଳି କେତେକ ଉଦୀୟମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ୱର୍ଲିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଲିସାନ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଲିବାଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦାମୀ ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ?
୨୦୨୬ ମସିହା ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧,୦୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦରମା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିବେଶ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ଆୟ। ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସେଲିବ୍ରିଟି କପଲ୍
ନିଜ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱାମୀ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାହୁଅନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଭୟ ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସଫଳତା ଓ ଦବଦବାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।