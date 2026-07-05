ରୀନା ଓ କିରଣଙ୍କ ପରେ ଆମିରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ଗୌରୀ: ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମିର କଲେ ତୃତୀୟ ବିବାହ !
ଆମିର ଖାନ୍ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମିର ଖାନ୍ଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ କିଏ।
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ‘ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟନିଷ୍ଟ’ ଆମିର ଖାନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରୀନା ଦତ୍ତ ଏବଂ କିରଣ ରାଓଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ, ୬୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଆମିର ଖାନ୍ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଲଙ୍ଗ-ଟାଇମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଉଭୟେ ଅତି ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଏକ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ- ପ୍ରକୃତରେ ଆମିର ଖାନ୍ଙ୍କ ଏହି ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ କିଏ ଏବଂ ସେ କ’ଣ କରନ୍ତି?
କିଏ ଏହି ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଉଭୟ ଆମିର ଏବଂ ଗୌରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ କରୁଥିଲେ। ଆମିର ନିଜର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଲାଇମଲାଇଟ୍ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଉଭୟେ ଏହାକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରୁ ଦୂରରେ ଆମିରଙ୍କ ନୂଆ ‘ଦୁଲହନ’
ଯେଉଁଠି ଆମିରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ (ରୀନା ଓ କିରଣ) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କିମ୍ବା ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ
ଆମିର ଖାନ୍ଙ୍କ ଏହି ସରପ୍ରାଇଜ ବିବାହ ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ବଲିଉଡ ଜଗତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମିର ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତିରେ କେବେ ଏହି ବିବାହର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ହେବ, ସେନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।