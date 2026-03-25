ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, KKR ଦଳରେ ହେଲା ପ୍ରମୋସନ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି, ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ KKR ର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, IPL ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ; ସେବେଠାରୁ ସେ ସମାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ KKR ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଏହା ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ IPL ଦରମାର ଗତିପଥକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ୨୦୧୮ରେ, ତାଙ୍କୁ ୮୦ ଲକ୍ଷରେ କିଣାଯାଇଥିଲା; ସେବେଠାରୁ ସେ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ମାରି ଶିରୋନାମା ହାସଲ କରିଥିଲେ; ଏହି ସଫଳତା ପରେ, ତାଙ୍କର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବିରୋଧାଭାସ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର IPL ମୂଲ୍ୟ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ପୂର୍ବରୁ, KKR ତାଙ୍କୁ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ସେ ୨୦୨୬ IPLରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ରେକର୍ଡ:
୨୮ ବର୍ଷୀୟ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରିଙ୍କୁ କେକେଆର ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ୫୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୫୧ଟି ଇନିଂସରେ ୧୦୯୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଜଣେ ଫିନିସର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
KKRର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଅଛି:
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ଦିନ ଲିଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ୱାଙ୍ଖଡେରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।