ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦଳରୁ ବିଦା ହେବେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ! ହୋଶ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ଏହି ରିପୋର୍ଟ

ଗିଲ୍ ଙ୍କ ପରେ ଏବେ BCCI ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି!

ଓଡିଶାଭାସ୍କର:  ଶନିବାର ଦିନ BCCI ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଭାଷା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଶନିବାର ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇସାରିଥିଲା।

ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଗିଲଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ନକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହିଦିନ ହିଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଶନିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା, ନା ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ନା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

ଗତ ବର୍ଷେ ଧରି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଖରାପ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ବି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗିଲଙ୍କ ଏହିପରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିରାଶାଜନକ।

ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ଗିଲଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଗିଲଙ୍କ ବଦଳ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା।

ଯଦି ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ପୂର୍ବରୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗିଲ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ନଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏକ କେଶରେଖା ଫ୍ରାକ୍ଚର ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସ୍କାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆଘାତ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ପେନକିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ।

ଯଦି ଚୟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଆଗରକରଙ୍କ ମତରେ କିଛି ଅଛି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଜଣେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ଗିଲ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଏକ ସରସ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ମୋହାଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଅନୁଭବ କରିବାର ସମସ୍ତ କାରଣ ଅଛି।

ଗିଲ୍ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧୫ଟି ଇନିଂସରେ ୨୯୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୩୭ ରୁ ଅଧିକ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୧୯ଟି ଇନିଂସରେ ୧୨୩.୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୨୧୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳି ଖରାପ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚୟନ କମିଟି ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚିତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ।

ଏହି କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗିଲ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏତେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ବହିଷ୍କାର ପରେ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କି? ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ରନ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେବଳ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଶେଷରେ ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜିତିବା ହିଁ ସବୁକିଛି।

