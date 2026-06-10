ତାସ୍ ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି ମମତାଙ୍କ TMC, ସୁସ୍ମିତା ଦେବଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ଫାୟାରବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀ ସାୟୋନି ଘୋଷ!
ଏବେ ମମତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲେଣି ସାୟୋନି ଘୋଷ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଏବେ TMCକୁ ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଛି।
ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ବା ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ମମତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦିଦିଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ବେଳକୁ ବେଳ ଟିଏମସି ତାସ ଘର ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଦଳର ଫାୟାରବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିଏମସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାୟୋନି ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦିଦିଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାୟୋନି ଘୋଷ ଏବଂ ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ (ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଏବଂ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ) ଏବେ ଏବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାୟୋନି ଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର ଯାଦବପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଟିଏମସି ସାଂସଦ।
୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ରାଜୁତି କରିଆସୁଥିବା ଆଉ ଏବେ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ, ମମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଉଭୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି।
ବିରୋଧର ସ୍ୱର ମମତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାକୀ କରିଦେଇଛି; ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।
ଏହିପରି ଟିଏମସି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସନ୍ଦିପନ ସାହାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ମମତା ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ୫୮ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇଥିଲେ; ହେଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଟିଏମସି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଳି ଆସିଥିଲା।
ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ:
ନିକଟରେ, ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିଲା। କାକୋଲି ଏକ ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଲୋକସଭାରେ ତୃଣମୂଳର ମୋଟ ୨୮ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି।
ଟିଏମସିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ:
ସୋମବାର, ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ, ଟିଏମସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଭାରତ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ସମୟରେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ମମତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ; ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବୁଧବାର, ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ମଧ୍ୟ ଟିଏମସି ଛାଡିଥିଲେ।
ସୁସ୍ମିତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ, ସେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ସାଂସଦଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମମତାଙ୍କ ଟିଏମସି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି।