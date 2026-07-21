ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷକ, ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡର, ହାଇ ଆଲର୍ଟ

ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିଆଣାର କୃଷକମାନେ ଆଜି 'ଭାରତ-ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍' ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର କିଷାନ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।

By Priyanka Das

Farmer Protest : ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୧ ଜୁଲାଇ) ଦିଲ୍ଲୀର କିଷାନ ଘାଟରେ ‘ଭାରତ ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍’କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର କିଷାନ ଘାଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ହରିଆଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ କୃଷକ ନେତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବର କୃଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳ ୫:୦୦ ଟାରେ ଫତେଗଡ଼ ସାହିବରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃଷକଙ୍କ କାଫିଲା ଆସିଛି।

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିଆଣାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫.୩୦ ଟାରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରାତିରୁ ହିଁ କରାଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସହମତି ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରିଦିଆଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫତେଗଡ଼ ସାହିବରୁ କୃଷକଙ୍କ କାଫିଲା ବାହାରି ଯାଇଛି।ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ଆଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହରିଆଣା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇସାରିଛି।

ଆଲୋଚନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂଘର୍ଷର ନୀତି ଆପଣାଉଛି ସରକାର’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା…

୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ…

କୃଷକ ନେତା ସରବନ ସିଂହ ପନ୍ଧେର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଡିଲ୍ ରଦ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ୍। ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ମନେହୁଏ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମସଲା ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ସଂଘର୍ଷର ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଦମନର ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। କୃଷକ ନେତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା। କିଷାନ ଘାଟ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି।

‘ଦେଶହିତରେ ନାହିଁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍’

ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋପନୀୟ ଚୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶହିତରେ ନାହିଁ। ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେରୀ ଏବଂ କୃଷି ସେକ୍ଟର ଉପରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଆପଣ ଚୁକ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି।

କୃଷକମାନେ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ନାହିଁ

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଯାହା ବାହାରି ଆସିଛି ସେଥିରେ କପା, ସୋୟାବିନ୍, ମକା, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଉପରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ମୋର ମନେହୁଏ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଅସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କୃଷକ ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କୃଷକ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସଂଘର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା…

୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ…

ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍…

ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ଦର! ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ…

1 of 31,178