ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ପରେ ଏବେ ଏହି ବଡ଼ ଦେଶ ସହ ହେବ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି, ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିବରଣୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତି (CEPA) କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ୨୫ ରୁ ୨୭ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନାଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ କାନାଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଓ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଭାରତ ଓ କାନାଡ଼ା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୫୦ ଅବଜ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କ’ଣ କହିଲେ?
ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ‘କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। ତାଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଲି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ-କାନାଡ଼ା ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏକ ନୂଆ ଗତି ଏବଂ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।’
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ଆଲୋଚନା ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ, ଭାରତ-କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତି (CEPA) କୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।’
କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ କହିଲେ?
କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏହା କାନାଡ଼ାର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ନୂଆ ବଜାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି, କୃଷି-ଖାଦ୍ୟ , ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ରହିଥିବା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି।’
କାନାଡ଼ା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଭାରତ-କାନାଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଇଛି। ମିଶନ୍ ମୋଡ଼ରେ ନୂଆ ଏଜେଣ୍ଡା ଏବଂ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଗତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ଓ କାନାଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ।
ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୭ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।