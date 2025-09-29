କରୁର ଦଳାଚକଟା ପରେ, ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୋମା ଧମକ

ତାମିଲନାଡୁ: ରବିବାର ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ବାସଭବନରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନାନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ନୀଳାଙ୍କରାଇ ବାସଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଲାସି ପାଇଁ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ସହିତ ଏକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ କରୁରରେ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ରାଲି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳର ମହାସଚିବ ଏନ. ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କରୁର ଏବଂ ନମକ୍କାଲର ପାର୍ଟି ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା: କରୁରରେ ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏ ବିଷୟରେ କହି କରୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଛ ଚଢ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଭୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ।
ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଅଣାଗଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା।”