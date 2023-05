ବାତ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ; ୫.୭ ତୀବ୍ରତାରେ ଥରିଲା ପୃଥିବୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାତ୍ୟାକୁ ଦିନ କେଇଟା ବିତି ନଥିବାବେଳେ ଏବେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଛି ମିଆଁମାର । ବୁଧବାର ମିଆଁମାରରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛଇ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସମୋଲୋଜି (ଏନସିଏସ୍) ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିଚ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୫.୭ ମାପ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ଖବର ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ଖବର ମିଳିନାହିଁ ।

Earthquake of Magnitude:5.7, Occurred on 31-05-2023, 16:50:20 IST, Lat: 25.20 & Long: 96.08, Depth: 15 Km ,Location: Myanmar for more information Download the BhooKamp App https://t.co/pivXxW2b8X @ndmaindia @Indiametdept @Dr_Mishra1966 @DDNewslive pic.twitter.com/JSS7CQIFnp

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) May 31, 2023