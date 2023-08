‘Congratulations Neighbors…’ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତା ପରେ ପାକ୍ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ହାସଟ୍ୟାକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୬.୦୪ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁଛି ଭାରତର ‘ମୁନ୍ ମିଶନ୍’ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ୩ । ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସାରା ଭାରତ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି । କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ତେଣୁ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇସ୍ରୋ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ । ପାକିସ୍ତାନରୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ଇସ୍ରୋର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିପାରିଛି ରୋଭର ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ । ତେଣୁ ସବୁ ମହଲରୁ ଏଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ‘Congratulations Neighbors…’ ଏବେ ଖୁବ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶତୃତା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ଭାରତର ଏହି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଇସ୍ରୋର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ, ଏବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଖୁବ ଆଗକୁ ଯାଇଛି । ଭାରତର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛି । ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ।

‘ମୁନ୍ ମିଶନ୍’ର ସପଳତାକୁ ନେଇ ଉସବାହ ମୁନେନ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଡ଼ୋଶୀ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ସେହିପରି ହସିବ ମହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନିଜର ମତଭେଦ ଭୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭାରତ, ‘Congratulations Neighbors…’ ପାକିସ୍ତାନରେ ସହିତ ‘Congratulations India…’ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ଥିବେ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

Pakistanis have put aside their differences, and the Congratulations India is trending in Pakistan along with Congratulations Neighbors.

India 🇮🇳 has shown the region that despite every difficulty, if you have sincere people, then nothing is impossible. pic.twitter.com/QncrWN7nkG

— Haseeb Ahmed (@Haseeb_Ahmed247) August 23, 2023