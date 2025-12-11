ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା… ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ମୋଦି, ଆମେରିକା ପରେ ଏବେ ଏହି ଦେଶ ଲଗାଇଲା ୫୦% ଟାରିଫ୍!
ଆମେରିକାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ଲାଗିପଡିଛି ମେକ୍ସିକୋ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ, ମେକ୍ସିକୋ ସିନେଟ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି ଯାହା ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ।
ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ୨୦୨୬ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମେକ୍ସିକୋ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପରି ଏକ ସୁରକ୍ଷାବାଦୀ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ:
ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ମେକ୍ସିକୋକୁ ରପ୍ତାନି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍, ପୋଷାକ, ଜୋତା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଷ୍ଟିଲ୍, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଖେଳଣା, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ କାଚ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମେକ୍ସିକୋ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ନଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।
ମେକ୍ସିକୋ ସଂସଦରେ ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ନିମ୍ନ ସଦନ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେନେଟ୍ ୭୬-୫ ଭୋଟରେ ଏହାକୁ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏନବାଉମ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମେକ୍ସିକୋ ଆମେରିକାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି:
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମେକ୍ସିକୋକୁ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା-ମେକ୍ସିକୋ-କାନାଡା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (USMCA) ୨୦୨୬ରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମେରିକା ମେକ୍ସିକୋକୁ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଏକ “ବ୍ୟାକଡୋର” ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ମାନୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ୱାଶିଂଟନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପରି, ମେକ୍ସିକୋ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣବାଦ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି। ଏହା ମେକ୍ସିକୋରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ୩୦,୦୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ।
ହେଲେ, ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ, ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ମେକ୍ସିକୋ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ମେକ୍ସିକୋ ବାଣିଜ୍ୟ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ୧୧.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯଦିଓ ୨୦୨୩ ରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୦.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ୧୧.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ। ମେକ୍ସିକୋ ସହିତ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବଳକା ରହିଛି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଭାରତ ମେକ୍ସିକୋକୁ ୮.୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ୨.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର।