ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ଦେଖାଇଲେ ରଶ୍ମିକା, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ, ପ୍ରଶଂସକ କହିଲେ…

ମୁମ୍ବାଇ: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଉଭୟେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଦମ୍ପତି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଖବରରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି । କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଦୁହେଁ ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ନିକଟରେ, ରଶ୍ମିକା ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ କୁକୁର ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କୁକୁର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସମୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ହୀରା ମୁଦି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ଆସୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ: ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରଶ୍ମିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସୁଟିଂ ସମୟରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ… ଏହି ଗୀତକୁ ମୁଁ ଭଲପାଇଗଲିଣି । ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆରା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ପରଦାରେ ଥିବା ଝିଅଟି ମୁଁ ତେବେ ସେ କେତେ ଦ୍ଵନ୍ଦରେ ପଡିଥାନ୍ତା ! ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହଉ! କିମ୍ବା ଏହି ଗୀତଟି ଗାଉ!”

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ।” ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶେଷରେ, ଆମେ ଅଙ୍ଗୁଠି ଧରିନେଲୁ।” ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏବେ ନିର୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।”

 

