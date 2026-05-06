ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନା ଭବାନୀପୁର? ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ; ସେପଟେ ପେରାମ୍ବୁର ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ଅଭିନେତା ବିଜୟ
୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣିଥରେ ମମତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଡ଼ରେ ମାତ୍ ଦେବା ପରେ, ବିଜେପି ଶିବିରରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜାଗାମ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଚେନ୍ନାଇର ପେରାମ୍ବୁର ଆସନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମସି (TMC) ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗଡ଼ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଧିନିୟମ (Representation of the People Act) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀପୁରରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ୧୫,୧୦୫ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ୯,୬୬୫ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟର ଦିନକ ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଜଣେ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଦାଦା (ଶୁଭେନ୍ଦୁ) ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନଟି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ।”
୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମମତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ହରାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ‘ଜାଏଣ୍ଟ କିଲର୍’ (ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି) ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, ମେ ୯ ତାରିଖ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ନୂଆ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ବିଜୟ ଚେନ୍ନାଇର ପେରାମ୍ବୁର ଆସନରୁ ଡିଏମକେ (DMK) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍.ଡି. ଶେଖରଙ୍କୁ ୫୩,୭୧୫ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ୨୭,୪୧୬ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିଭିକେ (TVK) ନେତାମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ନିଜର ପୈତୃକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପେରାମ୍ବୁର ଆସନଟି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ।
ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବ ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ (IAS) ଅଧିକାରୀ ୟୁ. ସାଗାୟମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଟିଭିକେ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏ ବାବଦରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ‘ଥାଲାପଥି’ (ବିଜୟ) ନେବେ।”